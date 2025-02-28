شي جينبينغ: اقتصاد الصين "يواجه صعوبات عدة"

أقر الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن اقتصاد بلاده ما زال يواجه "صعوبات عدة" في مقال يُنشر هذا الأسبوع قبل اجتماع سياسي رئيسي في بكين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.



وكتب شي في المقال الذي سيصدر في صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم "كيوشي": "في الوقت الحاضر، تفاقم التأثير غير المؤاتي للتغيرات في البيئة الخارجية ولا يزال الاقتصاد الصيني يواجه العديد من الصعوبات والتحديات".