مصدران مصريان لرويترز: إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة 42 يوما

كشف مصدران أمنيان مصريان لرويترز أن الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 42 يوما إضافيا.وأفاد المصدران بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ترفض محاولات التمديد وتريد الانتقال إلى المرحلة الثانية كما هو متفق عليه.