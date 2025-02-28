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كييف :القوات الروسية تقتحم الحدود الأوكرانية من منطقة كورسك

أخبار دولية
2025-02-28 | 07:10
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كييف :القوات الروسية تقتحم الحدود الأوكرانية من منطقة كورسك
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كييف :القوات الروسية تقتحم الحدود الأوكرانية من منطقة كورسك

أكّدت كييف أن جنودا أوكرانيين يحاولون اقتحام الحدود من منطقة كورسك الروسية التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية جزئيا.
     
وكتبت وكالة حكومية أوكرانية تتعامل مع المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي: "يحاول الروس حاليا اقتحام الحدود بجنود مشاة ومن دون مركبات. قوات الدفاع تدمر العدو. حتى الآن، لم يحدث أي اختراق والقتال مستمر".

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