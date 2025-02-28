روسيا تعين سفيرا جديدا في الولايات المتحدة بعد محادثات اسطنبول

أعلنت روسيا تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا لها في الولايات المتحدة، عقب محادثات ثنائية في إسطنبول وفي خضم التقارب بين موسكو وواشنطن، ليشغل منصبا كان شاغرا منذ العام الماضي.وقالت وزارة الخارجية الروسية: "من المتوقع أن يغادر إلى واشنطن في المستقبل القريب".وأضافت أن تعيين دارشيف جاء بعد محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في اسطنبول الخميس.