برلين تحض إسرائيل على توفير "حماية أفضل للمدنيين" بالضفة الغربية

أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتوفير "حماية أفضل للمدنيين" و"ضمان عودة السكان في أسرع وقت ممكن".



وكتبت وزارة الخارجية في بيان: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية أفضل للمدنيين والبنى التحتية المدنية خلال العملية العسكرية وضمان عودة 40 ألف شخص إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن".



واعتبرت أن خطة إبقاء الجيش الإسرائيلي "على المدى الطويل" في مخيم جنين "غير مقبولة".



وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أنه "بموجب اتفاقات أوسلو، تتحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن الأمن في جنين".



وأضافت أن وجود قوات أمن إسرائيلية في هذه الأجزاء من الضفة الغربية "يقوّض جهود السلطة الفلسطينية للعمل كممثل شرعي للمصالح الفلسطينية"، لافتة إلى أن "تصرفات إسرائيل ترسخ هياكل الاحتلال وتزعزع استقرار البيئة الأمنية الهشة أصلا".