قتلى بتفجير انتحاري في جامعة دينية باكستانية ارتادها قادة من طالبان

قُتل أربعة أشخاص في تفجير انتحاري استهدف دار العلوم الحقانية وهي بمثابة جامعة ارتادها عدد من أبرز قادة حركتي طالبان الأفغانية والباكستانية، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.



ووقع التفجير الذي قُتل فيه حميد الحق مدير الدار، في أثناء التجمع لتأدية صلاة الجمعة في دار العلوم الحقانية في أكورا خاتاك على مسافة نحو 60 كيلومترا شرق بيشاور.



وقال قائد شرطة المنطقة عبد الرشيد لوكالة فرانس برس: "استُشهد حميد الحق ويبدو أنه كان هدف الانتحاري"، مضيفا أن التفجير أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 بجروح.

