ماكرون: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم "متبادلة" على الصلب والألمنيوم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض "رسوم جمركية متبادلة" على الفولاذ والألمنيوم وسيقرر لاحقا بشأن المنتجات الأخرى، وذلك في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية.وقال الرئيس الفرنسي في خلال مؤتمر صحفي مشترك في بورتو مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو إنه إذا "تم تأكيد" الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، "سيرد الأوروبيون وبالتالي ستكون هناك رسوم متبادلة. لأننا يجب أن نحمي أنفسنا، وأن ندافع عن أنفسنا".وأضاف: "لا ينبغي لنا أن نكون ضعفاء بأي شكل من الأشكال في مواجهة هذه الإجراءات".