أول أيام شهر رمضان السبت في السعودية ودول خليجية والأحد في العراق

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان، فيما أعلن المرجع الأعلى للشيعة في النجف في العراق آية الله علي السيستاني أن الأحد هو أول أيام شهر رمضان.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غد السبت الموافق 1 آذار 2025م، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1446هـ".



وأعلن مكتب السيستاني الذي يقلّده ملايين من المسلمين الشيعة حول العالم ولاسيما في العراق، أن "يومَ الاحد الموافق (2/ 3/ 2025م) هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1446 ه".



