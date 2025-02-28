ماكرون يقر بأنه غادر واشنطن بآمال ضئيلة بشأن الرسوم الجمركية

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة بأنه غادر واشنطن بعد محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس دونالد ترامب وآماله ضئيلة في تجنب الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية التجارية الأميركية.



وقال ماكرون إن استراتيجية إدارة ترامب التجارية، ولا سيما فهمها لضرائب القيمة المضافة، معيبة.



وبعد يومين من خلطه بين الإطراء والحزم خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض، أشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته ستعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي. وذكر ترامب أن الاتحاد أُنشىء "لإزعاج" الولايات المتحدة.



وقال ماكرون للصحفيين في مدينة بورتو البرتغالية: "غادرت وتحدوني آمال ضئيلة".



وأضاف ماكرون: "أعتقد أن هناك سوء فهم ومشكلات في التصميم في النهج التجاري الذي اقترحته هذه الإدارة... إن جوهر منطقهم هو أن الضرائب التي نفرضها على الاستهلاك، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، هي رسوم جمركية، وهو أمر غير صحيح من الناحية الواقعية".