تركيا: إردوغان يرى "فرصة تاريخية" بعد دعوة أوجلان إلى إلقاء السلاح

رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أن دعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون في تركيا حزب العمال الكردستاني الذي أسسه، إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، تشكل "فرصة تاريخية".



وقال إردوغان "لدينا فرصة تاريخية للتقدم نحو هدف تدمير جدار الإرهاب".

