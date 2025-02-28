ترامب يدعو زيلينسكي إلى تقديم "تنازلات" لإنهاء الحرب مع روسيا

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تقديم "تنازلات"، في حين قال الأخير إنه لا يريد أن يفعل ذلك مع "القاتل" فلاديمير بوتين.



وقال ترامب للصحافيين أثناء ترحيبه بزيلينسكي في المكتب البيضوي لإجراء محادثات "لا اتفاق بدون تنازلات. لذلك ستكون هناك حاجة بالتأكيد لتقديم تنازلات، لكنني آمل ألا تكون كبيرة كما يعتقد البعض".



من جهته، قال زيلينسكي إن أوكرانيا لن تقدم على "مساومات مع قاتل على أراضينا"، في إشارة إلى الرئيس الروسي. وأضاف "أعتقد أن الرئيس ترامب يقف في صفنا".



كذلك، قال ترامب إن وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا "قريب نسبيا"، وأشاد "بالاتفاق العادل للغاية" بشأن استغلال المعادن الأوكرانية.

وحذّر ترامب نظيره الأوكراني من أن على كييف التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإلا ستوقف واشنطن الدعم الذي تقدمه منذ الغزو الروسي.



وقال ترامب في البيت الأبيض في مواجهة كلامية حادة "شعبك شجاع، لكن عليك أن تتوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب" مضيفا "لا تملك أي اوراق للمساومة".

