الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة جوية على "مشتبهين" اثنين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية شنت استهدفت "مشتبه بهما" كانا يقتربان من قواته في جنوب غزة، فيما اعلن مستشفى تسلم جثة شخص قتل.



وقال الجيش لوكالة فرانس برس إن "مشتبه بهما اثنين تم تحديدهما بالقرب من القوات الإسرائيلية وشكلوا تهديدا لها ضربتهما طائرة سلاح الجو في جنوب غزة من أجل إزالة التهديد"، مضيفا أنه "تم تحديد الضربات".



وقال مستشفى ناصر الواقع في مدينة خان يونس في جنوب القطاع لوكالة فرانس برس في بيان إنه تسلم جثة فلسطيني قتل في غارة.



وذكر البيان أن "طواقم الإسعاف في رفح انتشلت شهيدا بعد استهدافه في غارة جوية غرب مدينة رفح".



وقال الجيش إنه يستهدف مواقع إطلاق صواريخ حماس، أو "مركبة مشبوهة" أو ردا على "قذائف" أطلقت من القطاع.



وأعلنت إسرائيل أيضا إطلاق النار على فلسطينيين "شكلوا تهديدا" لقواتها في غزة عدة مرات.



