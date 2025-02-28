وزير خارجية أوكرانيا: زيلينسكي يملك الشجاعة والقوة للدفاع عن الحق

رأى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي "يملك الشجاعة والقوة للدفاع عن الحق" بعد تراشقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس في وقت سابق من اليوم الجمعة في البيت الأبيض.وكتب سيبيها في منشور على منصة إكس: "إنه يدافع عن أوكرانيا وعن هدف السلام العادل والدائم. لقد كنا دائمًا وسنظل ممتنين لأميركا على دعمها".