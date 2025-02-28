إلغاء فعاليتين لزيلينسكي في واشنطن بعد مغادرته البيت الأبيض مبكرًا

أعلن جويل سكانلون نائب الرئيس التنفيذي لمعهد هدسون في واشنطن أن فعالية كان من المقرر أن يشارك فيها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في المعهد اليوم الجمعة قد ألغيت.



وأشار مسؤول أوكراني إلى ن فعالية أخرى كان سيحضرها زيلينسكي في البيت الأوكراني في واشنطن ألغيت أيضًا.