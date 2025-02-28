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الإليزيه: ماكرون تحدث مع زيلينسكي هاتفيًا عقب التراشق في البيت الأبيض

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب الصدام بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الجمعة.