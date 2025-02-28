رئيسة المفوضية الأوروبية تدعم زيلينسكي بعد المشادة مع ترامب في البيت الأبيض

عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن دعمها للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد محادثات شائكة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض اليوم الجمعة.



وكتبت على موقع التواصل إكس: "كن شجاعًا وقويًا ولا تخف. لن تكون وحدك أبدًا. عزيزي الرئيس زيلينسكي سنواصل العمل معك من أجل سلام عادل ودائم".

