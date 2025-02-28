وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية: خطة ترامب لـ"ريفييرا" غزة يجب أن تكون للفلسطينيين

أكدت وزيرة فلسطينية الجمعة أن فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة بناء قطاع غزة كـ"ريفييرا" فخمة مقبولة ما لم تكن موجهة لسكان غزة أنفسهم.



وقالت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان: "من الجيد للغاية إعادة بناء غزة لتكون ريفييرا، لكن مع وجود شعبها فيها".



وتقضي رؤية ترامب بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إفراغه من سكانه الفلسطينيين.



وأوضحت أغابيكيان أن تشريد سكان غزة إلى أماكن أخرى "أمر غير مقبول بكل المقاييس".



وقالت: "فليتحول القطاع إلى ريفييرا، ولكن من أجل شعبه الذي عانى لفترة طويلة ويستحق أن يتحول مكانه إلى ريفييرا وليس مكانًا محاصرًا تفوح منه رائحة الموت".



وكانت أغابيكيان تتحدث إلى رابطة مراسلي الأمم المتحدة خلال زيارة إلى جنيف لإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.



ورأت الوزيرة الفلسطينية أن إدارة غزة بدلًا من حماس في المستقبل ستكون "تطورًا طبيعيًا" للسلطة الفلسطينية.



وأوضحت أنه "ينبغي أن تتفوق المصالح الوطنية الفلسطينية على أي مصالح فئوية أخرى".



وأشارن إلى أن "إدارة غزة ستكون من خلال السلطة الشرعية لدولة فلسطين وذراعها الحكومة. وهذه هي الطريقة التي نرى بها مستقبل غزة".



وأكدت أغابيكيان أنه "يجب الحفاظ بأي ثمن" على وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني.

