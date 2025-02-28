قائد الجيش الأوكراني: نقف مع زيلينسكي وقوتنا في وحدتنا

عبر قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي عن دعمه للرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد مشادته الكلامية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس في وقت سابق اليوم الجمعة.



وقال سيرسكي في منشور على فيسبوك: "القوات المسلحة مع أوكرانيا، ومع الشعب، ومع القائد الأعلى. قوتنا في الوحدة".