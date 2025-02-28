غوتيريش يعلن مشاركته في القمة العربية لبحث إعادة إعمار غزة

أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الجمعة أنه سيشارك في قمة طارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة الأسبوع المقبل لبحث إعادة إعمار قطاع غزة في وقت تدرس فيه الدول العربية خطة لفترة ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني لمواجهة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ورفضت دول عربية اقتراح ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" مع نزوح سكانه إلى مصر والأردن. لكنها لم تعلن بعد عن خطتها.



وقال غوتيريش إن غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، لا بد من التعامل معهما على أنهما كيان واحد وأن تديرهما حكومة فلسطينية.



وأشار إلى أنه سيحدد الأولويات خلال القمة العربية في الرابع من آذار، بما في ذلك ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وضرورة وجود إطار سياسي واضح نحو إعادة إعمار غزة.