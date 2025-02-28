إيطاليا تدعو لقمة عاجلة بين أميركا وأوروبا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الجمعة أن إيطاليا ستقترح على شركائها عقد قمة على الفور تضم الولايات المتحدة والدول الأوروبية والحلفاء لمناقشة كيفية "التعامل مع التحديات الكبرى اليوم، بدءًا بأوكرانيا".



وقالت ميلوني في بيان، بعد المشادة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب: "كل انقسام في الغرب يجعلنا جميعا أضعف ويصب في مصلحة أولئك الذين يرغبون في رؤية تراجع حضارتنا".