ترامب: زيلينسكي لم يبد كمن يرغب في تحقيق السلام

إعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث للصحفيين الجمعة أن نظيره الأوكراني فولوديمر زيلينسكي لم يبد كرجل يرغب في تحقيق السلام.واشتبك الرئيسان أثناء اجتماعهما في البيت الأبيض في وقت سابق من يوم الجمعة.