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الرئيس الصيني يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في بكين
أخبار دولية
2025-03-01 | 01:02
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الرئيس الصيني يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في بكين
التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.
وخلال محادثاته مع شويغو في قاعة الشعب الكبرى التي شارك فيها أيضا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وصف شي الصين وروسيا بأنهما "جارتان صديقتان" وأكّد أن الجانبين "سيحافظان على اتصالات وثيقة على المستويات كلها"، بحسب المصدر نفسه.
وأضاف أن البلدين سينفذان "سلسلة برامج مهمة" للعلاقات الصينية-الروسية هذا العام.
أخبار دولية
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