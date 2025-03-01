ماكرون بعد مشادة ترامب وزيلينسكي: هناك "معتد" روسي

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجود "معتدٍ هو روسيا وشعب معتدى عليه هو أوكرانيا"، بعد المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.



وقال ماكرون في خلال زيارة الدولة التي يجريها في البرتغال: "ثمة معتد هو روسيا وثمة شعب معتدى عليه هو أوكرانيا"، داعيا إلى "احترام الذين يقاتلون منذ البداية".



وأضاف أمام صحفيين في بورتو في شمال البرتغال: "أرى أننا كنا جميعا على حق في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل ثلاث سنوات وفي الاستمرار في القيام بذلك".



وأكد ماكرون أنه "إذا كان هناك من يلعب على وتر حرب عالمية ثالثة، فهو فلاديمير بوتين" وليس زيلينسكي، وذلك خلافا لما اتهمه به ترامب عندما استقبله في البيت الأبيض.



وتابع ماكرون: "يجب أن نشكر جميع الذين ساعدوا ويجب أن نحترم أولئك الذين يقاتلون منذ البداية لأنهم يقاتلون من أجل كرامتهم واستقلالهم ومن أجل أطفالهم ومن أجل أمن أوروبا".