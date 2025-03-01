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زيلينسكي: سيكون "صعبا" على أوكرانيا التصدي لروسيا من دون مساعدة أميركية
أخبار دولية
2025-03-01 | 01:31
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زيلينسكي: سيكون "صعبا" على أوكرانيا التصدي لروسيا من دون مساعدة أميركية
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ علاقة كييف بالولايات المتحدة يمكن "بالطبع" إنقاذها، وذلك عقب المشادة الكلامية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الجمعة.
وقال زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز إنّه يمكن "بالطبع" إصلاح العلاقات بين البلدين "لأنّ هذه علاقات تتجاوز حدود الرئيسَين، إنّها علاقات قوية وتاريخية بين شعبينا"، مضيفا أنه لا يريد أن يخسر الولايات المتحدة كشريك.
وشدد زيلينسكي على أنه يريد أن يكون ترامب "أكثر إلى جانبنا" في المفاوضات لإنهاء النزاع.
ولفت الى أنه سيكون "صعبا" على بلاده أن تنتصر في الحرب أو أن تتصدى لروسيا إذا لم تتواصل المساعدات الأميركية، وذلك بعد ساعات على تهديد نظيره الأميركي بالتخلي عن كييف إذا لم تُقدّم تنازلات لتسوية النزاع مع موسكو.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "سيكون الأمر صعبا من دون دعمكم، ولكن لا يمكننا أن نخسر قيمنا وشعبنا. لا يمكننا أن نخسر حريتنا".
وشدد على أن أوكرانيا "لا تريد أن تخسر" الدعم الأميركي.
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