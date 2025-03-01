حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا

أعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار مع تركيا، بعد دعوة تاريخية وجّهها زعيم الحزب عبدالله أوجلان من السجن دعا فيها إلى إلقاء السلاح.



وقالت اللجنة التنفيذية لحزب العمّال الكردستاني في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء (ايه ان اف) المؤيدة للحزب: "من أجل تمهيد الطريق لتنفيذ دعوة الزعيم آبو (أوجلان) للسلام ولمجتمع ديموقراطي، نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم".