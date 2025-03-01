أستراليا تؤكد "دعمها" أوكرانيا بعد المشادة بين ترامب وزيلينسكي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن بلاده "ستقف إلى جانب أوكرانيا" طالما كان ذلك ضروريا، بعد ساعات على المشادة الكلامية بين الرئيسين الأميركي والأوكراني في البيت الأبيض.



وقال ألبانيزي للصحفيين في سيدني إن "الشعب الأوكراني لا يقاتل من أجل سيادته الوطنية فحسب، بل أيضا من أجل تأكيد احترام القانون الدولي".



وأضاف: "سنستمر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، لأن الأمر يتعلق بنضال أمة ديموقراطية ضد نظام استبدادي بقيادة فلاديمير بوتين الذي لديه مخططات إمبريالية تجاه أوكرانيا والمنطقة بكاملها".