الفاتيكان: البابا يمضي "ليلة هادئة" بعد أزمة تنفس

أمضى البابا فرنسيس الذي أُدخل المستشفى منذ أسبوعين للعلاج من التهاب في الرئتين، ليلة هادنة بعد تعرضه لأزمة تنفس، حسبما أعلن الفاتيكان.



وقال الفاتيكان في بيان إن "البابا أمضى ليلة هادئة وهو يستريح، مشيرا الى أنه وضع على جهاز تنفس اصطناعي بسبب أزمة تنفس "عرضية" الجمعة.



ونقل مصدر في الفاتيكان عن أطبائه قولهم إن معرفة ما إذا كانت مشكلة التنفس هذه قد أدت إلى تفاقم حالته أم لا ستستغرق 24 إلى 48 ساعة.



وأضاف المصدر أن الحبر الأعظم "ليس خارج الخطر" لكنه "في حالة معنوية جيدة".

