أوكرانيا: دمرنا 103 مُسيرات أطلقتها روسيا الليلة الماضية

أعلنت القوات الجوية في أوكرانيا أن الدفاعات الجوية دمرت 103 طائرات مسيرة من أصل 154 أطلقتها روسيا في هجوم جديد الليلة الماضية.



وقالت القوات إنها فقدت أثر المُسيرات المتبقية وعددها 51 بسبب التشويش الإلكتروني على الأرجح.