حماس: نرفض تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق ‭"‬بالصيغة‭"‬ التي تطرحها إسرائيل

أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى "بالصيغة" التي تطرحها إسرائيل، وذلك في اليوم الذي من المقرر أن تنتهي فيه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال قاسم في تصريحات للتلفزيون العربي، إنه لا مفاوضات حاليا مع الحركة بشأن المرحلة الثانية.



وأضاف: "الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة".