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مؤتمر دولي في جنيف الجمعة حول وضع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
أخبار دولية
2025-03-01 | 07:38
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مؤتمر دولي في جنيف الجمعة حول وضع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
دعت سويسرا إلى عقد مؤتمر دولي في السابع من آذار بشأن وضع المدنيين في الأراضي الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل، بناء على طلب الجمعية العام للأمم المتحدة، حسبما أفادت وزارة الخارجية السويسرية.
وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة وصلت عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس: "يمكننا إبلاغكم بأنّ مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، سيُعقد في جنيف في السابع من آذار 2025. ودعت سويسرا جميع الدول الـ196 الموقّعة على اتفاقية جنيف إلى المشاركة في المؤتمر".
والمشاركون هم الممثلون الدائمون للأطراف السامية المتعاقدة والذين يتخذون من جنيف مقرا.
وفي 18 أيلول، كلّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة سويسرا بتنظيم هذا المؤتمر ومناقشة حماية السكان المدنيين "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية" على أساس اتفاقية جنيف الرابعة.
وسويسرا هي الدولة الحاضنة لاتفاقيات جنيف التي تحدّد قوانين الحرب والقانون الإنساني، وسبق لها أن نظمت مؤتمرات مماثلة في الأعوام 1999 و2001 و2014.
وأكّدت وزارة الخارجية السويسرية في منشور على موقعها الإلكتروني، أنّ "مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لا يمكنه أن يتخذ قرارات ملزمة، ولكنّه يكرّر التأكيد على قواعد القانون الإنساني الدولي".
أخبار دولية
سويسرا
مؤتمر دولي
جنيف
الفلسطينيين
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