موسكو: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن منيت "بفشل تام"

رأت روسيا أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة منيت "بفشل تام" بعد أن وبخه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مشادة نقلها التلفزيون.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، أن "زيارة رئيس النظام النازي الجديد، ف. زيلينسكي إلى واشنطن في 28 شباط هي فشل سياسي ودبلوماسي تام لنظام كييف".