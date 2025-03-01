الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل 4 أشخاص وفقدان 5 في انهيار ثلجي في الهند

أخبار دولية
2025-03-01 | 08:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل 4 أشخاص وفقدان 5 في انهيار ثلجي في الهند
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل 4 أشخاص وفقدان 5 في انهيار ثلجي في الهند

قضى أربعة أشخاص على الأقل بعد أن ضرب انهيار ثلجي منطقة حدودية نائية في الهند، حسبما أعلن مسؤولون السبت، فيما نَشرت فرق الإنقاذ مروحيات للبحث عن خمسة مفقودين.
     
ودُفن ما مجموعه 55 عاملاً تحت الثلوج والركام بعد أن ضرب الانهيار الثلجي موقع بناء الجمعة قرب قرية مانا على الحدود مع التيبت في ولاية أوتاراخاند الواقعة شمالا في الهيمالايا. 
     
وأكد الجيش الهندي في بيان السبت، إنقاذ 50 شخصا في بداية الأمر، لكن توفي أربعة منهم متأثرين بإصابتهم.
          
وأعلن الجيش أن خمسة عمال ما زالوا في عداد المفقودين، معلنا نشر ست مروحيات لدعم جهود الإنقاذ بسبب "انقطاع الطرق".
     
وقال رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند بوشكار سينغ دامي إن فرق الإنقاذ "تواصل جهود الإغاثة". 
     
وأفادت صحيفة إنديان إكسبرس بأن سكان قرية مانا المحاذية للتيبت، انتقلوا إلى أماكن أقل ارتفاعا هربا من الطقس القاسي.

أخبار دولية

انهيار ثلجي

الهند

LBCI التالي
ترودو بعد المشادة بين ترامب وزيلينسكي: معركة أوكرانيا "تهمنا جميعا"
ترامب: زيلينسكي لم يبد كمن يرغب في تحقيق السلام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-29

مقتل 30 شخصا وإصابة 90 جراء التدافع خلال مهرجان ضخم في الهند

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-11

الشرطة: مقتل 5 أشخاص في انفجار قنبلة بإقليم قندوز شمال شرق أفغانستان

LBCI
أخبار دولية
2025-01-01

ليلة رأس السنة... مقتل 5 أشخاص جراء ألعاب نارية في ألمانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-01-29

قتلى في تدافع خلال مهرجان ديني ضخم للهندوس في الهند

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:58

حماس تنشر مقاطع فيديو لرهائن إسرائيليين محتجزين في غزة

LBCI
أخبار دولية
10:33

37 قتيلًا على الأقل في اصطدام بين حافلتين في بوليفيا

LBCI
أخبار دولية
10:32

الأمين العام للناتو يدعو واشنطن وكييف وأوروبا الى التكاتف من أجل سلام دائم

LBCI
أخبار دولية
10:30

زيلينسكي في لندن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:26

حماس تؤكد في رسالة للقمة العربية حرصها على استكمال مراحل اتفاق الهدنة

LBCI
موضة وجمال
12:04

"العيد بيجمعنا وبيوحدنا"... معايدة مميزة من ندى كوسا للبنانيين في Ramadan Talk (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-19

عبد الهادي للـ LBCI: هناك عوامل عديدة ساهمت في التوصّل إلى هذا الاتفاق والعامل الاساسيّ هو صمود الشعب الفلسطينيّ وقناعة القيادات العسكرية الاسرائيلية بعدم وجود انتصارات عسكرية لها مهما طالت الحرب وثالثًا سياسة ترامب

LBCI
منوعات
2025-02-12

مع اقتراب عيد الحب... "ميتا" تحذّر من عمليات احتيال رومانسية باستخدام الذكاء الاصطناعي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:03

التحقيقات في حادثة تهريب الأموال عبر مطار بيروت تتواصل... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
01:31

زيلينسكي: سيكون "صعبا" على أوكرانيا التصدي لروسيا من دون مساعدة أميركية

LBCI
أخبار دولية
01:09

ماكرون بعد مشادة ترامب وزيلينسكي: هناك "معتد" روسي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:15

Grok 3: الذكاء الإصطناعي على X

LBCI
أخبار دولية
14:03

إلى العراق در... مصطفى الكاظمي في بغداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

الشباب صناع المستقبل نحو غد أفضل: عنوان وثيقة صادرة عن منظمة الشباب التقدمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اللامركزية الإدارية... من أبرز تحديات حكومة الرئيس نواف سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

المودعون في المصارف يسعون لاستعادة أموالهم كاملة... وهذا ما يعد به وزير المال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

البنك الدولي يسعى لجمع أموال لبرنامج طارىء لإعادة الإعمار في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:46

هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار

LBCI
أمن وقضاء
08:03

التحقيقات في حادثة تهريب الأموال عبر مطار بيروت تتواصل... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

المودعون في المصارف يسعون لاستعادة أموالهم كاملة... وهذا ما يعد به وزير المال

LBCI
حال الطقس
01:22

أمطار متفرقة وثلوج على الجبال اليوم..

LBCI
أخبار دولية
15:10

إلغاء فعاليتين لزيلينسكي في واشنطن بعد مغادرته البيت الأبيض مبكرًا

LBCI
فنّ
04:01

قضية وفاة جين هاكمان وزوجته تابع... تطورات جديدة وهذه التفاصيل!

LBCI
أمن وقضاء
07:44

هدّده بالخطف والقتل... توقيف شخص بجرم ابتزاز طبيب بمبلغ 50 الف دولار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

رئيس الحكومة وجها لوجه مع أهل الجنوب... عتب وملامة وترحيب منقوص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More