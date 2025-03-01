مقتل 4 أشخاص وفقدان 5 في انهيار ثلجي في الهند

قضى أربعة أشخاص على الأقل بعد أن ضرب انهيار ثلجي منطقة حدودية نائية في الهند، حسبما أعلن مسؤولون السبت، فيما نَشرت فرق الإنقاذ مروحيات للبحث عن خمسة مفقودين.



ودُفن ما مجموعه 55 عاملاً تحت الثلوج والركام بعد أن ضرب الانهيار الثلجي موقع بناء الجمعة قرب قرية مانا على الحدود مع التيبت في ولاية أوتاراخاند الواقعة شمالا في الهيمالايا.



وأكد الجيش الهندي في بيان السبت، إنقاذ 50 شخصا في بداية الأمر، لكن توفي أربعة منهم متأثرين بإصابتهم.



وأعلن الجيش أن خمسة عمال ما زالوا في عداد المفقودين، معلنا نشر ست مروحيات لدعم جهود الإنقاذ بسبب "انقطاع الطرق".



وقال رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند بوشكار سينغ دامي إن فرق الإنقاذ "تواصل جهود الإغاثة".



وأفادت صحيفة إنديان إكسبرس بأن سكان قرية مانا المحاذية للتيبت، انتقلوا إلى أماكن أقل ارتفاعا هربا من الطقس القاسي.