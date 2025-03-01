روسيا: أهدافنا في أوكرانيا "لم تتغير"

أعلنت روسيا أن أهدافها في أوكرانيا لم تتغير بعد زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، متهمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "مهووس" بإطالة أمد النزاع.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: "إن أهداف روسيا الثابتة تظل نزع السلاح من أوكرانيا واقتلاع النازية منها، إلى جانب الاعتراف بالحقائق القائمة على الأرض".