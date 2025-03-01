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o
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ألمانيا تدعو الى حزمة تمويل شاملة لأوكرانيا
أخبار دولية
2025-03-01 | 09:49
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ألمانيا تدعو الى حزمة تمويل شاملة لأوكرانيا
أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أن اجتماع الزعماء الأوروبيين المقرر هذا الأسبوع يجب أن يتخذ قرارات بشأن حزمة تمويل شاملة لأوكرانيا.
وطالبت بيربوك ألمانيا أيضا بالإفراج عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة ملايين يورو.
أخبار دولية
ألمانيا
أوكرانيا
أنالينا بيربوك
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