زيلينسكي: دعم ترامب "حيوي" لأوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن دعم دونالد ترامب "حيوي" لأوكرانيا، رغم المشادة الحادة مع نظيره الأميركي في البيت الأبيض في اليوم السابق.



وقال في منشور على منصة إكس: "من الحيوي بالنسبة لنا أن نحظى بدعم الرئيس ترامب. إنه يريد إنهاء الحرب، لكن لا أحد يريد السلام أكثر منا".

من جهة أخرى، أعلن زيلينسكي أنه ما زال "مستعدا" لتوقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة بعد عدم التوقيع عليه إثر المشادة الكلامية مع ترامب. وقال على منصة إكس: "نحن مستعدون للتوقيع على اتفاق المعادن، وستكون الخطوة الأولى نحو ضمانات أمنية".