زيلينسكي في لندن

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء كير ستارمر، ثم الملك تشارلز الثالث وحلفاء كييف الأوروبيين، غداة مشادته الحادة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال المتحدث باسم زيلينسكي للصحافيين: "نحن في لندن"، مشيرا الى أن اللقاء مع ستارمر مقرر في وقت مبكر من مساء السبت قبل الاجتماع في اليوم التالي مع الملك وحضور قمة مع الزعماء الأوروبيين.