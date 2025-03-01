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37 قتيلًا على الأقل في اصطدام بين حافلتين في بوليفيا

أخبار دولية
2025-03-01 | 10:33
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37 قتيلًا على الأقل في اصطدام بين حافلتين في بوليفيا
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37 قتيلًا على الأقل في اصطدام بين حافلتين في بوليفيا

تسبب حادث اصطدام بين حافلتين بمقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا وإصابة 30 آخرين السبت على طريق قريب من مدينة أويوني في جنوب بوليفيا، على ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس.
     
وقال المسؤول في الشرطة البوليفية ويسلون فلوريس: "حتى الآن تأكد مقتل 37 شخصًا، هم 35 بالغًا وطفلان".
 

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