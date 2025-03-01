الأمين العام للناتو يدعو واشنطن وكييف وأوروبا الى التكاتف من أجل سلام دائم

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته في تصريح لشبكة "بي بي سي"، الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا إلى "التكاتف" من أجل ضمان "سلام دائم".



وقال روته غداة المشادة الكلامية بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض: "تحدثت هاتفيا مرتين حتى الآن مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي. قلت له: نحن بحاجة إلى التكاتف، الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا، لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا".