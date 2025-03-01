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حماس تنشر مقاطع فيديو لرهائن إسرائيليين محتجزين في غزة

أخبار دولية
2025-03-01 | 10:58
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حماس تنشر مقاطع فيديو لرهائن إسرائيليين محتجزين في غزة
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حماس تنشر مقاطع فيديو لرهائن إسرائيليين محتجزين في غزة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقاطع فيديو قالت إنها لرهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.
     
وأظهر الفيديو عددا من الرهائن مجتمعين في غرفة محاطة بأغطية، ويجلسون على حصائر، ثم يعانقون بعضهم البعض، وأرفقت الفيديو بعبارة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: "أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات..لا تدمروا حياتنا جميعا".

أخبار دولية

حماس

رهائن إسرائيليين

غزة

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