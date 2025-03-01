نتنياهو: دعاية حماس لن ترهب إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "دعاية" حماس "لن ترهب" إسرائيل، بعد نشر الحركة فيديو لرهائن في غزة مع رسالة تدعو الى إبرام اتفاق لإطلاقهم.



وقال مكتب نتنياهو في بيان: "نشرت حماس هذا المساء مقطعا دعائيا قاسيا آخر يجبر فيه رهائننا على ترديد رسائل حرب نفسية"، مضيفا: "سنواصل العمل بلا هوادة لاستعادة رهائننا كافة وتحقيق كل أهداف الحرب".