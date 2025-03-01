الجيش الأميركي: مقتل قيادي بارز في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم السبت أنها شنت غارة جوية دقيقة في سوريا استهدفت قياديًا كبيرًا في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة وقتلته.



وأوضحت القيادة أنها قتلت محمد يوسف ضياء تالاي القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة.



وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية: "كما قلنا في الماضي، سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة".