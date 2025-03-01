أردوغان: تركيا ستستأنف العمليات ضد حزب العمال الكردستاني إذا لم يلق سلاحه

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت من أن بلاده ستستأنف العمليات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور إذا توقفت عملية نزع سلاح الجماعة أو لم يتم الوفاء بالوعود.



وجاء ذلك خلال حفل إفطار في إسطنبول تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان.