وضع البابا فرنسيس الصحي "لا يزال مستقرا"

أعلن الفاتيكان أن الوضع الصحي للبابا فرنسيس الذي أدخل المستشفى قبل أسبوعين لإصابته بالتهاب في الرئتين، لا يزال "مستقرا" من دون الخوض في تكهنات حول تطور وضعه مستقبلا.



وأوضحت النشرة الصحية اليومية عن وضع البابا البالغ 88 عاما أن "الظروف السريرية للحبر الأعظم لا تزال مستقرة" مع الاستعانة بقناع أكسجين أحيانا ومده أحيانا أخرى بأكسجين بتدفق عال. وكان البابا أصيب بنوبة ربو تنفسية الجمعة.



وقال الفاتيكان: "يتناول البابا الطعام وهو يتلقى بانتظام علاجا فيزيائيا تنفسيا ويتعاون بنشاط مع ذلك"، مشيرا إلى أنه لم يصب مجددا بتشنج في القصبات الهوائية.



كما جاء في النشرة أن "الحبر الأعظم يقظ وقادر على التركيز وقد تناول القربان المقدس في فترة بعد الظهر وانصرف إلى الصلاة".



اٌدخل البابا فرنسيس المستشفى في 14 شباط بسبب التهاب في الشعب الهوائية لكن حالته تدهورت إلى التهاب في الرئتين.