ربيع منذر للـLBCI: لن نطلب الحماية من أحد وننتظر رد الدولة السورية على تصريحات نتنياهو

أوضح عضو مجموعة العمل الأهلي في مدينة جرمانا ربيع منذر أن "ما حصل اليوم هو حادثة فردية أدت إلى مقتل شخص كان في سيارة مدنية، ولم تكن السيارة للأمن العام السوري."



وأكد في حديث للـLBCI أننا "نسعى مع الجهات المعنية لتطويق الحادث ونزع فتيل الفتنة، وهناك تواصل مع الادارة السورية الجديدة من أجل ذلك."



وأشار منذر إلى أننا "ننتظر رد الدولة السورية على تصريحات نتنياهو ووزير خارجيته، ولن نطلب الحماية من أحد بل مطلبنا دولة يسودها العدل. ونحن سوريون عشنا على هذه الارض لمئات السنوات وباقون فيها."