روسيا: صد هجوم بمسيرات أوكرانية على محطة ضغط في خط أنابيب ترك ستريم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية صدت اليوم السبت هجومًا شنته ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية على محطة ضغط تعد جزءًا من شبكة خط أنابيب ترك ستريم التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.



وأوضح البيان أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت، خلال صد الهجوم، ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية على مسافة آمنة من محطة الضغط"، في إشارة إلى محطة روسكايا في منطقة كراسنودار جنوب روسيا.



وقال: "تعمل محطة الضغط الآن على ضخ الغاز في خط أنابيب ترك ستريم في ظروف طبيعية".



وأشارت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني إلى أن الوزير سيرجي لافروف طلب من نظيره التركي هاكان فيدان استخدام كل الوسائل المتاحة لديه لمنع وقوع هجمات مستقبلية، وتعهد فيدان بالقيام بذلك.



وقال بيتر سيارتو وزير الخارجية المجري، الذي تتلقى بلاده الغاز الروسي عبر خط أنابيب ترك ستريم، على منصة فيسبوك إن لافروف أبلغه بالهجوم عبر الهاتف.



ولفت سيارتو إلى أن تشغيل خط أنابيب ترك ستريم أمر بالغ الأهمية لأمن الطاقة في المجر، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بضمانات عدم تعرض البنية التحتية المرتبطة بالاتحاد الذي يضم 27 دولة للهجوم.