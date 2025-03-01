ماكرون يتحدث إلى زيلينسكي وستارمر وترامب

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث إلى كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس حلف شمال الأطلسي مارك روته.



وأوضحت الرئاسة أن المناقشات جاءت في إطار الاستعدادات لاجتماع زعماء أوروبيين غدًا الأحد في لندن، بالإضافة إلى قمة خاصة للاتحاد الأوروبي في السادس من آذار.



ودارت مشادة كلامية بين ترامب وزيلينسكي في اجتماع بالبيت الأبيض أمس الجمعة.