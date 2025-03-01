ماكرون يدعو ترامب وزيلينسكي إلى الهدوء والإحترام

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيريه الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "الهدوء والاحترام" عقب المشادة الكلامية في البيت الأبيض التي أثارت مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الملف الأوكراني وحدوث شرخ في العلاقة مع حلفائها الأوروبيين.



وقال الرئيس الفرنسي لعدد من الصحف التي تصدر الأحد: "أرى أنه بغض النظر عن الغضب، فإن الجميع بحاجة إلى العودة إلى الهدوء والاحترام والتقدير، حتى نتمكن من المضي قدمًا بشكل ملموس لأن ما هو على المحك مهم للغاية".



وقد أجرى ماكرون المقابلة مع صحف "لا تريبون ديمانش" و"لوباريزيان" و"لوجورنال دوديمانش" و"ويست فرانس".



وذكر قصر الإليزيه أن ماكرون تحدث منذ مساء الجمعة مع الرئيسين الأوكراني والأميركي.



كما تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي استقبل الرئيس الأوكراني في لندن السبت، وكذلك مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.



وتهدف هذه المكالمات الهاتفية إلى التحضير للقمة التي ستجمع نحو خمسة عشر زعيمًا الأحد في لندن للتأكيد على دعم كييف، فضلًا عن القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي في السادس من آذار بشأن الدفاع.