بريطانيا وأوكرانيا توقعان إتفاق قرض بقيمة 2,26 مليار جنيه إسترليني لدعم كييف

وقعت المملكة المتحدة وأوكرانيا السبت اتفاق قرض بقيمة 2,26 مليار جنيه إسترليني لدعم قدرات كييف الدفاعية، وهو ما وصفته لندن بأنه علامة على "دعمنا الثابت والمستمر للشعب الأوكراني".



ووقع وزيرا مالية البلدين ريتشيل ريفز وسيرغي مارشينكو اتفاق القرض في مراسم افتراضية أثناء لقاء رئيس الوزراء كير ستارمر بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في لندن. ومن المقرر سداد القرض من فوائض الأصول السيادية الروسية المجمدة.