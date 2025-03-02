حماس تطالب بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار

طالبت حماس الأحد بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، معتبرة أن مقترحا أميركيا حول هدنة حتى منتصف نيسان وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي هو "تأكيد واضح أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها".



وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان تلقته وكالة فرانس برس "الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق.. بدءا من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضمن المفاوضات على وقف اطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها.. هذا ما نصر عليه ولن نتراجع عنه".

