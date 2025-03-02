روبيو يوقع على إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار لإسرائيل



أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت أنه وقع على تسليم نحو 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.



وقال روبيو في بيان مقتضب "لقد وقعت على إعلان للإسراع في تسليم ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل"، مذكرا بإلغاء حظر جزئي على الأسلحة كان قد فرضه الرئيس السابق جو بايدن.

